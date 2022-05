Les 30 ans de l’ensemble Matheus Brest, 15 mai 2022, Brest.

Les 30 ans de l’ensemble Matheus Rue Émile Zola Auditorium du conservatoire Brest

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Émile Zola Auditorium du conservatoire

Brest Finistère

Que de chemins parcourus depuis la création du Quatuor puis de l’Ensemble Matheus il y a trente ans ! Une trajectoire en forme de comète qui a vu les brestois.e.s tutoyer les salles et festivals prestigieux en France comme à l’International, s’ancrer avec gourmandise dans le territoire, signer une discographie défricheuse, enflammer le public des Vieilles Charrues, inventer des Folles Nuits d’un troisième type. Pour fêter cet anniversaire, Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble nous ont concocté un Festival d’airs baroques et de concertos, où bien sûr Haendel et Vivaldi auront une place de choix… mais pas que, tellement on connaît leur appétence pour les surprises.

Que la fête commence !

https://www.lequartz.com/LES-30-ANS-DE-MATHEUS.html

dernière mise à jour : 2022-05-09 par