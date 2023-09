Les 3 vœux d’Ecoute Meuf à La Flèche d’Or La Flèche d’Or Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 13 octobre 2023

de 20h00 à 02h00

.Public adultes. payant

Billetterie DICE en ligne

Manifesting nos soirées de rêve… en les organisant nous-mêmes depuis 3 ans !

Pour souffler nos 3 bougies, on vous invite à la Flèche d’Or le vendredi 13 octobre, de 20h03 à 2h03.

Plongez avec nous dans un voyage sonore envoûtant qui vous transportera toute la soirée avec un live de salome, le dj set de la newbie sélectionnée, un dj set de Pony Sirena et un dj set d’Anina.

Arrivez dès le début pour un quizz sur le pouvoir du chiffre 3 et baladez-vous dans la Flèche d’Or pour aller vous faire tirer les cartes au stand de tarot.

On ne lève pas tout de suite le voile sur tout ce qu’on vous a prévu, il faudra rester attentif.ve !!

La Flèche d’Or 102b rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://flechedor.org/agenda/2023-10-13-les-3-vux-d-ecoute-meuf https://www.facebook.com/events/2029523540730426 https://www.facebook.com/events/2029523540730426 https://link.dice.fm/j5878c607a8d

Ecoute meuf avec Salome, Pony Sirena, Anina & Crustasex