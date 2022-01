Les 3 villages Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Les 3 villages Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 25 juillet 2020, Montigny-le-Bretonneux. Les 3 villages

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 25 juillet 2020 à 14:45

Une balade bucolique à Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt, par les sentes et les chemins, autour de l’urbanisme des années 1980 qui introduit le retour à « la ville traditionnelle ». A partir de 10 ans RDV: parvis devant le MumEd Tarif : 5€ / 3€ (Réduit) – Paiements par espèces ou par chèque Apporter son vélo. Port du casque obligatoire pour les enfants et conseillé pour les adultes. Sur réservation auprès du Musée de la ville de SQY : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,00€

VISITE A VELO Visite bucolique à Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-07-25T14:45:00 2020-07-25T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/