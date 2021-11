Vieux Vieux 14930, Vieux Les 3 villages à vélo – Tous en selle ! Vieux Vieux Catégories d’évènement: 14930

2021-11-06 14:00:00 – 2021-11-06 17:00:00

Vieux 14930 Vieux Tous en selle ! Venez nous retrouver pour :

– faire graver votre vélo par “Dérailleurs”

– parcourir nos 3 villages à vélo

– s’assurer que l’on vous voit bien à vélo (voir et être vu, c’est vital à vélo)

secretariat@mairievieux.fr +33 2 31 26 95 19

