Doubs Seloncourt EUR Le festival de Jazz Seloncourtois – Les 3 temps du Swing – revient les 7, 8 et 9 juillet pour le plaisir de chacun ! Retrouvez cette année : Jeudi 7 juillet à 20h30 : Moulin à café Jazz Hot Orchestra Vendredi 8 juillet à 20h30 : Lizzy Rag Samedi 20 juillet à 20h30 : Coco and the Sweet Pops service.culturel@mairie-seloncourt.fr +33 3 81 36 13 47 Le festival de Jazz Seloncourtois – Les 3 temps du Swing – revient les 7, 8 et 9 juillet pour le plaisir de chacun ! Retrouvez cette année : Jeudi 7 juillet à 20h30 : Moulin à café Jazz Hot Orchestra Vendredi 8 juillet à 20h30 : Lizzy Rag Samedi 20 juillet à 20h30 : Coco and the Sweet Pops Seloncourt

