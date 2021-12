LES 3 SŒURS Théâtre Silvia Monfort, 11 janvier 2022, Saint-Brice-sous-Forêt.

Théâtre Silvia Monfort, le mardi 11 janvier 2022 à 20:00

LES 3 SŒURS ———– ### D’après la pièce d’Anton Tchekhov Trois sœurs ayant grandi au sein de la haute société de Moscou sont confrontées à l’ennui d’une petite ville de province dans laquelle elles viennent d’emménager. Sombrant dans le découragement, elles nourrissent malgré tout l’espoir de quitter ce lieu dans lequel elles ne parviennent à trouver ni bonheur, ni perspectives. La metteur en scène et chorégraphe Polina Rebel ose une audacieuse interprétation des 3 sœurs, entre danse contemporaine et théâtre gestuel. Ici, le texte du dramaturge fait place au langage corporel, transcrivant ainsi dans une dimension plus universelle la trame narrative et l’esprit tragi-comique de la pièce. La plasticité et la gestuelle des corps résonnent avec le texte, pour mieux dévoiler les relations, secrets et conflits intérieurs qui unissent les 3 sœurs. **Compagnie Glaza** **Metteur en scène et chorégraphe :** Polina Rebel **Scénographe :** Vitaliy Scvorkin **Avec :** Haris Haka Resic, Yacine Perret, Kersti Ilves, Alexander Bourdo, Ioulia Plotnikova, Laura Mazeaud, Julien Bougot, Renat Shuteev, Anita Shmatova **Costumes :** Joanna Błażejowska **Compositeur :** Alexandre Gusev **Lumière :** Luca Antonucci **Polina Rebel I** « Pour la mise en scène des projets de la compagnie Glaza, j’ai choisi de travailler à la croisée des univers et des langages, en unifiant des approches chorégraphiques, théâtrales, musicales et plastiques. »

Tarif Unique: 12.00€

Théâtre Silvia Monfort 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise



