Les 3 soeurs Jacques – Paroles Paroles

2022-07-01 – 2022-07-01

De Élisabeth Mazev – Par Théâtre de l’impossible (Le Havre)

Trois sœurs, mais six comédiennes au plateau. De quoi veulent-elles parler dans leur future création ? Chacune à son idée, fétiche, essentielle, insistante et saugrenue. Une autrice est conviée, une metteuse en scène désignée, le théâtre peut commencer. La farce s’annonce drôle et crue, baroque, décousue, grinçante et émouvante… Du grand guignol

Oreilles chastes ou de moins de 16 ans, s’abstenir…

Lieu : Honfleur – Petit grenier à sel

