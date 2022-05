Les 3 petits mois avant la Feria ! Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Les 3 petits mois avant la Feria ! Dax, 14 mai 2022, Dax. Les 3 petits mois avant la Feria ! Dax

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 14:00:00

Dax Landes Samedi

12 h encierro des Pitchouns – Esplanade des Halles

12h à 21h la banda Los Calientes met l’ambiance en musique !

15h course des garçons de café – Départ Bar Basque – Cours de Verdun

Manèges et structures gonflables

Dimanche

De 10h à 14h Casse-croûte gascon animé par la banda Los Chocarreros

14h à 16h Radio-crochet – Esplanade Gal de Gaulle

Proposé par l’Association des Cafetiers de Dax. Samedi

12 h encierro des Pitchouns – Esplanade des Halles

12h à 21h la banda Los Calientes met l’ambiance en musique !

15h course des garçons de café – Départ Bar Basque – Cours de Verdun

Manèges et structures gonflables

Dimanche

De 10h à 14h Casse-croûte gascon animé par la banda Los Chocarreros

14h à 16h Radio-crochet – Esplanade Gal de Gaulle

Proposé par l’Association des Cafetiers de Dax. Samedi

12 h encierro des Pitchouns – Esplanade des Halles

12h à 21h la banda Los Calientes met l’ambiance en musique !

15h course des garçons de café – Départ Bar Basque – Cours de Verdun

Manèges et structures gonflables

Dimanche

De 10h à 14h Casse-croûte gascon animé par la banda Los Chocarreros

14h à 16h Radio-crochet – Esplanade Gal de Gaulle

Proposé par l’Association des Cafetiers de Dax. Dax

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Les 3 petits mois avant la Feria ! Dax 2022-05-14 was last modified: by Les 3 petits mois avant la Feria ! Dax Dax 14 mai 2022 Dax Landes

Dax Landes