Le collectif 49701 revisite l’oeuvre de Dumas sous la forme d’une série théâtrale, insolente, populaire et drôle. Ici, pas de cape ni d’épée ! Les interprètes multiplient joyeusement les anachronismes et brouillent les esthétiques afin de rendre compte de la foisonnante polyphonie du roman. Un spectacle déambulatoire dont la saison 3 aura lieu au Château de Rosa Bonheur. Les deux premières saisons de la séries auront lieu à Flagy et Moret sur Loing _Texte d’après Alexandre Dumas_ _Collectif 4971_ _Mise en scène – Jade Herbulot et Clara Hédouin_ _Avec Éléonore Arnaud, Robin Causse, Kristina Chaumont, Antonin_ _Fadinard, Antoine Reinartz, Guillaume Pottier, Maxime Le Gac-_ _Olaniné, Charles Van De Vyver, Clara Hédouin, Jade Herbulot_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Une série théâtrale présentée dans le cadre du Festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine

Château Rosa Bonheur 12 Rue Rosa Bonheur 77810 Thomery Thomery Seine-et-Marne



