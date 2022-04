Les 3 mousquetaires Ifs, 22 avril 2022, Ifs.

Les 3 mousquetaires Ifs

2022-04-22 – 2022-04-22

Ifs Calvados

La Ville d’Ifs propose un spectacle de théâtre.

Vous retrouverez l’histoire d’Alexandre Dumas dans une version drôle, revisitée, rythmée et décalée, pleine de rebondissements et d’humour.

La reine de France est en danger. Le terrible cardinal de Richelieu et sa séduisante espionne, Milady, veulent la compromettre. C’est sans compter sur l’enthousiasme des mousquetaires qui vont tout faire pour déjouer leurs intrigues. Seuls, ils peuvent beaucoup, mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi naît leur devise : « Tous pour un, un pour tous ».Prévente des billets en mairie les 15, 20, 22 avrilÀ partir de 7 ans / Durée : 1h15

infos@ville-ifs.fr +33 2 31 35 27 27 https://ville-ifs.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-30 par