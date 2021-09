LES 3 MOUSQUETAIRES Alet-les-Bains, 10 octobre 2021, Alet-les-Bains.

Alet-les-Bains Aude Alet-les-Bains

Après le succès des trois premières saisons, Les Trois Mousquetaires poursuivent leurs aventures, à travers un périple de l’Aude à l’Ariège. C’est une série théâtrale, inspirée du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et portée par une jeune troupe insolente et drôle : le Collectif 49 701. Pour les saisons 4, 5, 6, l’intrigue continue : il est question de manipulation, de guerre, d’enfermement, d’amour… Il s’agit de la partie la plus sombre, sulfureuse et passionnante du roman. Dans l’Aude, après le Château des Ducs de Joyeuse, c’est la Cité d’Alet-Les-Bains qui sera le terrain de jeu du Collectif. La suite, Saisons 5 et 6, le w-e suivant en Ariège.

Entrée Libre sur réservation obligatoire via :

resa@laclaranda.eu ou 04.68.74.38.05

resa@laclaranda.eu +33 4 68 74 38 05 https://laclaranda.eu/programmation/48/les-3-mousquetaires,-la-serie-saisons-4,-5,-6

