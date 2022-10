« Les 3 meuniers » animation d’automne au Moulin de Maupertuis Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

2022-10-22 – 2022-11-06

Nivre Donzy EUR 4 4 Le Moulin de Maupertuis présente « Les trois meuniers ». Une aventure mystérieuse et effrayante à découvrir en famille ou entre amis, dans un décor exceptionnel. Sur inscription. +33 3 86 39 39 46 https://moulindemaupertuis.jimdofree.com/ Rue André Audinet Moulin de Maupertuis Donzy

