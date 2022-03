LES 3 JOURS – FOIRE EXPOSITION La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

LES 3 JOURS – FOIRE EXPOSITION La Ferté-Bernard, 2 septembre 2022, La Ferté-Bernard. LES 3 JOURS – FOIRE EXPOSITION La Ferté-Bernard

2022-09-02 – 2022-09-05

La Ferté-Bernard Sarthe La Foire exposition de La Ferté-Bernard est la 2eme foire du département. De nombreux corps de métier y sont présents : concessionnaires automobiles, cuisinistes, plombiers, installateurs de cheminées, poseurs de piscines… EVENEMENT DE LA RENTREE A NE PAS MANQUER

Les visiteurs découvriront les dernières innovations et pourront faire de bonnes affaires.

Vendredi : 14 h à 20 h; Samedi : 9 h 30 à 21 h; Dimanche 9 h 30 à 20 h; Lundi 9 h 30 à 12 h. Place du Général de Gaulle. ENTRÉE GRATUITE +33 2 43 60 72 72 La Foire exposition de La Ferté-Bernard est la 2eme foire du département. De nombreux corps de métier y sont présents : concessionnaires automobiles, cuisinistes, plombiers, installateurs de cheminées, poseurs de piscines… EVENEMENT DE LA RENTREE A NE PAS MANQUER

Les visiteurs découvriront les dernières innovations et pourront faire de bonnes affaires.

Vendredi : 14 h à 20 h; Samedi : 9 h 30 à 21 h; Dimanche 9 h 30 à 20 h; Lundi 9 h 30 à 12 h. Place du Général de Gaulle. ENTRÉE GRATUITE La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Ville La Ferté-Bernard lieuville La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

LES 3 JOURS – FOIRE EXPOSITION La Ferté-Bernard 2022-09-02 was last modified: by LES 3 JOURS – FOIRE EXPOSITION La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 2 septembre 2022 La Ferté-Bernard sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe