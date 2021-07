LES 3 JOURS DE MONTSÛRS Montsûrs, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Montsûrs.

LES 3 JOURS DE MONTSÛRS 2021-07-30 – 2021-08-01 Route de St Céneré Place du champ de foire

Montsûrs Mayenne Montsûrs

Programme du week-end:

– Vendredi 30 juillet: ouverture de la fête foraine et retraite aux flambeaux à 22h.

– samedi 31 juillet: concours de pétanque à 13h30; grand prix cycliste à 16h30 et repas champêtre sur réservation à 20h30 animé par Mad Event’s ( réservation au Courtigné – Bar PMU ou au 06 13 18 33 72).

– Dimanche 1er août: vide-grenier de 7h à 18h; repas champêtre à 12h30 et feu d’artifice à 23h30.

Organisé par le comité des fêtes de MOntsûrs

Week-end festif à Montsûrs: grand prix cycliste, vide-grenier, feu d’artifice, fête foraine

+33 2 44 72 60 28

