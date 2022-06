Les 3 heures VTT du Vélo Club Sundgovia Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Les 3 heures VTT du Vélo Club Sundgovia Altkirch, 9 juillet 2022, Altkirch. Les 3 heures VTT du Vélo Club Sundgovia

2 rue de la Forêt Altkirch Haut-Rhin

2022-07-09 – 2022-07-09 Altkirch

Haut-Rhin EUR Pour leur 4e édition, les 3H VTT du VCS Altkirch auront lieu le samedi 9 juillet 2022 ! Créées en 2019, également organisées en 2020 (après un report en septembre) et 2021, où des courses de jeunes ont été ajoutées avant le relais, les 3H VTT reviennent encore cette année !

Le VCS Altkirch vous donne donc rendez-vous le 9 juillet, en fin de matinée pour l’épreuve de jeunes (poussin.e.s à minimes) et l’après-midi pour le relais des adultes. Comme en 2021, c’est au stand de tir de l’ASOR Altkirch, à quelques mètres au sud-est de la Palestre, que sera tracée la ligne d’arrivée. Inscription uniquement en ligne sur : www.sporkrono.fr

