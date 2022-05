Les 3 heures de la brouette Laàs, 20 août 2022, Laàs.

Les 3 heures de la brouette Laàs

2022-08-20 – 2022-08-20

Laàs 64390

Pendant trois heures, des équipes font la course dans la principauté de Laàs. Chaque équipe est composée de six équipiers : quatre pousseurs et deux passagers. Le circuit fait 375 mètres, et les participants doivent le parcourir pendant 3h. À la fin de la course, le jury remet deux prix : celui de la brouette la plus rapide et celui du plus bel équipage.

Le programme est à venir.

Pendant trois heures, des équipes font la course dans la principauté de Laàs. Chaque équipe est composée de six équipiers : quatre pousseurs et deux passagers. Le circuit fait 375 mètres, et les participants doivent le parcourir pendant 3h. À la fin de la course, le jury remet deux prix : celui de la brouette la plus rapide et celui du plus bel équipage.

Le programme est à venir.

+33 5 59 38 51 72

Pendant trois heures, des équipes font la course dans la principauté de Laàs. Chaque équipe est composée de six équipiers : quatre pousseurs et deux passagers. Le circuit fait 375 mètres, et les participants doivent le parcourir pendant 3h. À la fin de la course, le jury remet deux prix : celui de la brouette la plus rapide et celui du plus bel équipage.

Le programme est à venir.

Laàs

dernière mise à jour : 2022-05-17 par