Les 3 heures de la brouette, Grand Prix International de la Principauté Laàs, samedi 24 août 2024.

Les 3 heures de la brouette, Grand Prix International de la Principauté Laàs Pyrénées-Atlantiques

Dans une ambiance sportive, festive, ludique, et pendant trois heures, les équipes font la course en brouette sur un circuit de 375 mètres, au coeur de la principauté . Chaque année les participants rivalisent d’imagination et de technique pour accéder au podium. À la fin de la course, le jury remet deux prix celui de la brouette la plus rapide et celui du plus bel équipage.

Programme à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-24

Bourg

Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les 3 heures de la brouette, Grand Prix International de la Principauté Laàs a été mis à jour le 2024-02-10 par OT Béarn des Gaves