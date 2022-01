Les 3 Fromages + Scarlean + Lecks Inc. Makeda, 25 mars 2022, Marseille.

Les 3 Fromages + Scarlean + Lecks Inc.

Makeda, le vendredi 25 mars à 19:30

Vous en rêviez? Vous l’avez espéré? Vous y avez pensé au moins une fois? Eh bien ils l’ont fait! – Les 3 Fromages viennent ENFIN dans le sud avec un nouveau spectacle complètement déjanté, entre rock et humour, en gros comme les anciens mais en encore mieux! Venez retrouver en live les incroyables tubes de leur nouvel album, qui ne devrait pas tarder à être disque de platine, en tout cas ils espèrent! Ils vous promettent une soirée inoubliable, et ils n’ont qu’une parole… INSTAGRAM : [http://www.instagram.com/les3fromages](http://www.instagram.com/les3fromages) FACEBOOK : [http://www.facebook.com/les3fromages](http://www.facebook.com/les3fromages) TWITTER : [https://twitter.com/les3fromages](https://twitter.com/les3fromages) SITE WEB : [http://www.les3fromages.com](http://www.les3fromages.com) GUEST : – Avec son tout nouveau line-up, SCARLEAN n’a eu de cesse de renouveler son univers. Rock, Metal alternatif aux accents grooves et électroniques, les cinq musiciens du groupe ne se donnent aucunes limites et détruisent littéralement les codes. FACEBOOK : [https://www.facebook.com/Scarlean](https://www.facebook.com/Scarlean) – LECKS Inc. est de retour, prêt à revenir sur le devant de la scène, pour votre plus grand bonheur avec un nouveau line up, et son tout nouvel album « H.E.L.L. ». Plus d’une trentaine de dates annoncées en 2022 partout en Europe, en première partie de TESTAMENT, EXODUS, et de tant d’autres. FACEBOOK : [https://www.facebook.com/LECKSInc](https://www.facebook.com/LECKSInc) Tarifs Unique : 10€ Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Partenaire de la soirée : TOTAL METAL ZONE Association qui organise des concerts et festivals dont les bénéfices sont reversés en partie aux associations et aux refuges pour la protection animal. [https://www.facebook.com/TotalMetalZone](https://www.facebook.com/TotalMetalZone) ——————————————- Normes Covid en vigueur (Pass sanitaire)

10€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



