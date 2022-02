Les 3 exils d’Algérie (Cie Manifeste Rien) Marseille 1er Arrondissement, 5 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Les 3 exils d’Algérie (Cie Manifeste Rien) Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

2022-05-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-07 Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les 3 exils d’Algérie, une histoire judéo-berbère d’après Benjamin Stora, par le collectif Manifeste Rien



Un voyage qui nous mène des débuts de la colonisation française à l’indépendance Algérienne. Un voyage entre mémoire et histoire, entre quête personnelle et enquête historique…



La comédienne donne vie à des photos de famille qui révèlent d’arbitraires ruptures sur plusieurs générations. Elle crée les lieux d’échanges et de batailles, interprète les personnages de différentes époques : leaders algériens, grands rabbins, un enfant et sa mère débarquant dans cet autre pays qu’est la France… Cette adaptation du livre de Benjamin Stora nous fait découvrir la richesse et la complexité des relations entre juifs et musulmans en reconstituant les trois exils des juifs d’Algérie. Ils sont sortis par trois fois de ce qui était leur univers familier : passant de l’indigénat à la citoyenneté française avec le décret Crémieux en 1871 ; rejetés hors de cette citoyenneté en 1940 avec les lois de Vichy ; enfin, quittant les rives algériennes avec l’exode de 1962…



Adaptation : Virginie Aimone & Jeremy Beschon avec la collaboration de Benjamin Stora / Comédienne : V. Aimone / Mise en scène : J. Beschon / Lumière : Jean Louis Floro.



Dans les premières pages du livre « Les clefs retrouvées », Benjamin Stora souligne l’impact de cette pièce, jouée en France et en Algérie, comme point de départ d’un nouvel axe de recherche et d’écriture…

Les 3 exils d’Algérie, une histoire judéo-berbère.

Théâtre de l’Oeuvre 1 Rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

