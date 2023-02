Les 3 Eléphants 2023 SITE PAYANT PLACE DE HERCÉ, 12 mai 2023, LAVAL.

Les 3 Eléphants 2023 SITE PAYANT PLACE DE HERCÉ. Un spectacle à la date du 2023-05-12 (2023-05-12 au ) 18:30. Tarif : 40.5 à 40.5 euros.

26ème édition du festival Les 3 éléphants ! Pendant 5 jours Laval vie et se transforme au gré des caprices anachroniques et esthétiques du festival. Les 3 éléphants se découvrent en parcourant les rues de Laval, au hasard des rencontres. Les 3 éléphants est un festival pour le grand public avec une programmation exigeante et un faible tout particulier pour les groupes émergents. FESTIVAL LES 3 ELEPHANTS FESTIVAL LES 3 ELEPHANTS

SITE PAYANT PLACE DE HERCÉ LAVAL PLACE DE HERCE Mayenne

. EUR40.5 40.5 euros

