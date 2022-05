Les 3 eaux de Saint Brice – pour les Bambins Août

2022-08-04 – 2022-08-04 Petites expériences scientifiques, approche sensorielle du site, observation nature… tel est le programme de ce jeu éducatif et ludique (pour des

enfants de 6 à 13 ans).

Équipement conseillé :

– Chaussures de marche ou de sport.

– Un petit sac à dos avec boisson, chapeau, protection solaire et en-cas.

