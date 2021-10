Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines LES 3 CONTRE-TÉNORS ET LE CONCOURS DE VIRTUOSITÉ DES CASTRATS Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

LES 3 CONTRE-TÉNORS ET LE CONCOURS DE VIRTUOSITÉ DES CASTRATS Opéra Royal, 25 janvier 2022, Versailles. LES 3 CONTRE-TÉNORS ET LE CONCOURS DE VIRTUOSITÉ DES CASTRATS

Opéra Royal, le mardi 25 janvier 2022 à 20:00

Et si trois des meilleurs interprètes de notre temps faisaient eux aussi ce Concours de Virtuosité? Voici qu’entrent en scène Valer Sabadus (né à Arad en Roumanie en 1986) qui fit ses débuts français à l’Opéra Royal, Filippo Mineccia (né à Florence en 1981) qui est un habitué de Versailles, enfin le benjamin Samuel Mariño (né à Caracas). Airs virtuoses, duos d’amour et trios combatifs défilent sous la plume des Maîtres Haendel, Ariosti, Bononcini, Vinci, Gasparini qui faisaient triompher les Castrats.

Œuvres de Haendel, Porpora, Ariosti, Vinci…

