Les 3 Cols VTT Sennecey-le-Grand

2022-03-13 – 2022-03-13

Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand

Pour cette 2ème édition des « 3 Cols VTT » et après les annulations de 2020 et 2021 pour cause Covid, les adeptes de belles randos auront le plaisir de retrouver une organisation de choix, avec :

– très peu de bitume sur chacun des parcours,

– des singles tracks à profusion,

– des chemins variés et de toute nature,

– de belles descentes (mais malheureusement quelques montées…),

– des passages panoramiques,

– quelques secteurs techniques,

– de superbes points de vues,

– pas de portage.

Les parcours proposés de 14-24-36-46 km vont donc répondre à toutes les attentes et tous les niveaux de pratique. Ils seront parfaitement adaptés aux VAE et seront tracés dans un secteur accidenté du Tournugeois, avec des passages aux cols de Navois, col des Chèvres et col de Brancion.

Les inscriptions sont enregistrées sur le site http://les3colsvtt.ikinoa.com (paiement par CB) ou à faire par courrier (paiement par chèque) à l’adresse : Les 3 Cols VTT – Cidex 1718 – 71240 Varennes-le-Grand.

Plaque de guidon offerte aux 300 premiers inscrits + traces GPS des parcours envoyées aux inscrits en ligne et par courrier.

Attention : inscriptions sur place majorées de 2 €.

les3cols@free.fr http://les3cols.free.fr/

