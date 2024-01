A la croisée des chemins // Mazarin & Alexis Horellou Les 3 Chênes Loiron-Ruillé, 10 mars 2024, Loiron-Ruillé.

A la croisée des chemins // Mazarin & Alexis Horellou Dimanche 10 mars 2024, 15h00 Les 3 Chênes 6 €

Concert Dessinée

Tandis que le noir se lève, Alexis Horellou manipule pochoirs, stylos et aquarelles dans son atelier éphémère. Face à lui, Mazarin dévoile des chansons folk, dépouillées et sans artifices. Au fond, le troisième acteur est un grand écran. Il montre des mains à l’oeuvre et deux personnages qui prennent vie.

De la musique, une vieille voiture, des sifflements, un conducteur prêt à un découdre, des sourires, une tempête, des ruines, la plage, un homme… Autant de tableaux, d’atmosphères, de mélodies et de regards échangés qui laissent place à l’imagination. Une création singulière, un road movie à deux, sans Chevrolet, motel ou route 66.

Les 3 Chênes 3 rue du Pays de Loiron La Chapelle du Chêne 53320 Loiron-Ruillé Loiron-Ruillé 53320 Loiron Mayenne Pays de la Loire Un lieu dédié à la diffusion, à la création et aux pratiques artistiques et culturelles.

Le Théâtre Les 3 Chênes est un lieu de spectacle vivant de Laval Agglomération situé à Loiron-Ruillé. Cet équipement culturel a ouvert ses portes en octobre 2013 et accueille les actions du Pôle Loiron de Laval Agglomération en terme de développement artistique et culturel : spectacles de la saison, cours et concerts du conservatoire, service Lecture publique, projets construits en concertation avec les pratiques amateures,…

