Au non du père // Madani Compagnie Les 3 Chênes Loiron-Ruillé, 28 janvier 2024, Loiron-Ruillé.

Au non du père // Madani Compagnie Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Les 3 Chênes 6 à 13 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:45:00+01:00

Fin : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:45:00+01:00

Avec délicatesse et poésie, cette performance-spectacle atteint chacun dans sa propre histoire.

Anissa n’a pas connu son père, elle le recherche depuis son plus jeune âge. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière digne des téléfilms les plus mélodramatiques. Ahmed Madani, fasciné par son récit, la pousse à partir à la recherche de cet homme…

Cette quête riche en péripéties sera à l’origine d’“Au non du père”. Tout en cuisinant des pâtisseries, pont symbolique entre son père et elle, Anissa joue et dialogue avec les spectateurs. Ahmed Madani partage la scène avec elle. Leur complicité et leurs échanges simples et directs créent une atmosphère chaleureuse où humour et émotion baignent dans des effluves chocolatés. Une ode à l’espérance et à la résilience… et à la gourmandise.

Les 3 Chênes 3 rue du Pays de Loiron La Chapelle du Chêne 53320 Loiron-Ruillé Loiron-Ruillé 53320 Loiron Mayenne Pays de la Loire 02 43 10 25 80 http://www.theatreles3chenes.fr https://www.facebook.com/theatreles3chenes [{« type »: « link », « value »: « https://theatreles3chenes.fr/au-non-du-pere/ »}] Un lieu dédié à la diffusion, à la création et aux pratiques artistiques et culturelles.

Le Théâtre Les 3 Chênes est un lieu de spectacle vivant de Laval Agglomération situé à Loiron-Ruillé. Cet équipement culturel a ouvert ses portes en octobre 2013 et accueille les actions du Pôle Loiron de Laval Agglomération en terme de développement artistique et culturel : spectacles de la saison, cours et concerts du conservatoire, service Lecture publique, projets construits en concertation avec les pratiques amateures,…

Ariane Catton