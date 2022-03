Les 2èmes Ovalies, recontres de Rubies Argelès-Gazost, 7 mai 2022, Argelès-Gazost.

Les 2èmes Ovalies, recontres de Rubies Stade Jean Begaries ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-05-07 – 2022-05-08 Stade Jean Begaries ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Les RUBieS ou Rugby Union Bien Être Santé

Rassembler le sport et le médical pour une seule cause : la rémission

Il s’agit d’une activité physique collective et ludique, non-violente, de rugby à 5, adaptée à une pratique «Santé».

Elle est encadrée par des éducateurs sportifs spécifiquement formés et à votre écoute. Cette activité physique peut être débutée dès la phase de traitement, et/ou dans la période post-thérapeutique.

Plusieurs études scientifiques ont démontré l’intérêt de pratiquer une activité physique adaptée après un diagnostic de cancer. Cette pratique permettrait :

d’améliorer la tolérance aux traitements (chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie et chirurgie).

d’améliorer la qualité de vie fonctionnelle et psychologique

d’améliorer le pronostic de la maladie en diminuant le risque de récidive et de mortalité.

Ces études ont été réalisées pour les cancers les plus fréquents à savoir le cancer du sein, de la prostate et les cancers colorectaux. D’autres études sur d’autres cancers sont en cours.

Par exemple, pour le cancer du sein, pour obtenir les bénéfices suscités, il faut dépenser 9 Met (unité de mesure de l’intensité physique) par semaine soit 3 heures de marche à un rythme soutenu ou 1 à 2 séances de rugby à 5 adapté.

Les RUBIES d’Argelès-Gazost accueillent l’ensemble des Rubies de France

lesrubies(@)gmail.com +33 5 61 32 37 08

Stade Jean Begaries ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-03-10 par