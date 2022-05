Les 2e Rencontres d’Argentomagus – journées européennes de l’archéologie, 17 juin 2022, .

2022-06-17 – 2022-06-19

Les Mersans Indre

Les Milliaires s’associent aux Musée et au site archéologique d’Argentomagus et à l’ASSAAM et proposent trois journées d’animations dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie. Découverte du site et du musée d’Argentomagus – Intervention de Philippe Riffault-Longuespé sur le métier d’archéologue théâtre et lectures ; extraits des Suppliantes joués par les élèves de Béatrice Aubry du Lycée Giraudoux de Châteauroux ; – Ateliers Inrap – Visite-conférence-ateliers de l’exposition Arkéologika… Spectacle enfants Hémanbada par la Compagnie Homo Sapiens Decatis et bien d’autres animations tout au long de ces 2 journées. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel !

info@argentomagus.fr +33 2 54 24 47 31 https://www.argentomagus.fr/

Les Mersans

