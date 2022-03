Les 26 et 27 mars, le Département des Hauts-de-Seine organise le 4ème printemps de la sculpture. Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les 26 et 27 mars, le Département des Hauts-de-Seine organise le 4ème printemps de la sculpture. Musée d’art et d’histoire de Meudon, 26 mars 2022, Meudon. Les 26 et 27 mars, le Département des Hauts-de-Seine organise le 4ème printemps de la sculpture.

Les 26 et 27 mars, le Département des Hauts-de-Seine organise le 4ème printemps de la sculpture. Pendant tout un week-end, découvrez les trésors sculptés de l’ouest parisien au travers de nombreuses animations dans 23 sites culturels partenaires. Decouvrez la programmation au musée d’art et d’histoire de Meudon : * **Samedi 26 mars** • De 14h30 à 17h30 : **Démonstration et initiation à la taille de la pierre.** Le musée vous invite à une initiation à la sculpture en taille directe sous les conseils de Michel Herzele, artiste meudonnais. Après une démonstration de taille à l’aide d’outils manuels et mécanisés, l’artiste vous accompagnera pour réaliser votre chef-d’œuvre en moins d’un après-midi ! (Gratuit – Réservation conseillée – Tout public, enfant à partir de 8 ans) • À 16h : **visite guidée de l’exposition** _**Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques – Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini**_ Découvrez l’exposition de cette sculptrice, figure majeure de la Nouvelle École de Paris. Le travail de cette artiste d’origine polonaise, de nationalité italienne mais résolument française de cœur, bénéficiera d’une première rétrospective en Ile-de-France au musée d’art et d’histoire de Meudon. Les œuvres de Maria Papa Rostkowska trouveront un écho avec celles de ses amis, peintres et sculpteurs (Jean Arp, Émile Gilioli et Marino Marini), qu’elle a côtoyés tout au long de sa carrière. (Gratuit – Sur réservation – Durée : 1h) * **Dimanche 27 mars** • De 14h30 à 17h30 : **ateliers de modelage en terre pour les 3 à 99 ans !** Mettez la main à la pâte et fabriquez une sculpture, seul ou à plusieurs, dans l’esprit de l’œuvre de Maria Papa Rostkowska. Initiation au modelage à l’argile et au geste de l’artiste Accessible à tous, matériel fourni. Par Thomasine GIESECKE. (Gratuit – Réservation conseillée – Tout public, enfant à partir de 3 ans) • À 15h : **balades à vélo reliant le musée, la fondation Arp de Clamart et le musée Rodin, site de Meudon**. Participez à ce parcours vélo-sculptures inédit ! Venez avec votre vélo, en famille, entre amis et laisser vous guider ! (Gratuit – Sur réservation par Explore Paris [https://exploreparis.com/fr/4767-parcours-velo-gratuit-meudon.html](https://exploreparis.com/fr/4767-parcours-velo-gratuit-meudon.html) – Durée : 2h30) • À 16h : **visite guidée de l’exposition** _**Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques – Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini**_ (Gratuit – Sur réservation – Durée : 1h) Et retrouvez tout le programme sur le site internet du [Printemps de la Sculpture](https://printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr/)

Musée d'art et d'histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon

