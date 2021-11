Paris Institut Culturel Suédois île de France, Paris Les 25 ans du Prix du livre-photo suédois Institut Culturel Suédois Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du 10 au 20 novembre 2021

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 12h à 18h

gratuit

À l’occasion de ses 50 ans et de son année dédiée au thème de l’Amitié, l’Institut suédois offre carte blanche à Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund, la section des Auteurs photo de la Fédération des Photographes suédois, qui présente 25 années de livres-photos primés. Pour les photographes suédois qui publient des livres-photo, la participation au Prix annuel du livre-photo suédois est devenue une évidence. Au cours des années, de nombreux artistes, designers, éditeurs et photographes bien sûr, tels Anders Petersen, JH Engström et Nina Korhonen, ont ainsi reçu cette récompense. “Chaque livre-photo est un univers plein d’associations, d’histoires avec diverses significations culturelles et d’espaces poétiques. Dans l’exposition, composée de livres magnifiques et uniques, vous pouvez voir qu’il n’y a pas de limites à ce que peut être un livre-photo”, déclare Annika Thörn Legzdins, présidente de la section des Auteurs photo pour la Fédération des photographes suédois. La section des Auteurs photo au sein la Fédération des photographes suédois a été fondée en 1972. Son objectif est d’offrir aux photographes produisant des livres-photos davantage de possibilités afin qu’ils puissent développer leurs projets dans ce domaine. “Les livres-photos sont évolutifs et passionnants, immersifs, absorbants et complexes. Ils sont entourés d’une aura qui crée un sentiment d’intense présence ou de mystère”, explique Annika Thörn Legzdins. Tous les livres exposés sont là pour être explorés : chaque visiteur peut les parcourir et les lire à sa guise. En partenariat avec Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund, PhotoSaintGermain et Paris Photo. Expositions -> Photographie Institut Culturel Suédois 11 rue Payenne Paris 75003

© Svante Larsson

