Les 24h vélo, 3 septembre 2022, .

Les 24h vélo

2022-09-03 18:00:00 – 2022-09-04 18:00:00

10 EUR Grand défi pour une bonne cause.

Venez tester vos limites et découvrir, la première édition des 24h Vélo PAU-ARNOS.

Epreuve en solo : Départ à 18h, un circuit de 3030m et 85m D+ à faire le maximum de fois en 24h.

Epreuve en équipe de 2, 4, 6 ou 8 coureurs : Départ à 18h, un circuit de 3030m et 85m D+ à faire le maximum de fois en 24h.

Grand défi pour une bonne cause.

Venez tester vos limites et découvrir, la première édition des 24h Vélo PAU-ARNOS.

Epreuve en solo : Départ à 18h, un circuit de 3030m et 85m D+ à faire le maximum de fois en 24h.

Epreuve en équipe de 2, 4, 6 ou 8 coureurs : Départ à 18h, un circuit de 3030m et 85m D+ à faire le maximum de fois en 24h.

+33 5 59 77 18 70

Grand défi pour une bonne cause.

Venez tester vos limites et découvrir, la première édition des 24h Vélo PAU-ARNOS.

Epreuve en solo : Départ à 18h, un circuit de 3030m et 85m D+ à faire le maximum de fois en 24h.

Epreuve en équipe de 2, 4, 6 ou 8 coureurs : Départ à 18h, un circuit de 3030m et 85m D+ à faire le maximum de fois en 24h.

Pau Arnos

dernière mise à jour : 2022-04-19 par