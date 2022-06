Les 24H motonautiques de Rouen Rouen, 16 septembre 2022, Rouen.

Les 24H motonautiques de Rouen

Quai de Seine – Rouen Rouen Seine-Maritime ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES

2022-09-16 – 2022-09-18

Rouen

Seine-Maritime

Rouen

La ville de Rouen aime les sports mécaniques et accueille l’un des plus importants événements de France. Les 24 heures motonautiques de Rouen, couramment abrégé sous l’appellation « 24 heures », sont une compétition organisée par le Rouen Yacht Club. Cette course internationale se déroule chaque année, depuis 1964.

Historiquement organisées les 30 avril et 1er mai, les 24 heures motonautiques se dérouleront exceptionnellement le week-end du 16 au 18 septembre 2022. Toujours aussi impressionnant, le départ s’effectue le samedi matin et la course se termine le lendemain après une pause nocturne de quelques heures.

http://www.24heuresrouen.com/

