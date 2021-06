Les 24H du Swing, la 31ème ! Monségur, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Monségur.

Les 24H du Swing, la 31ème ! 2021-07-02 – 2021-07-04

Monségur Gironde Monségur

16 EUR Le festival de tous les jazz pour tous les âges s’est fait une place au soleil de juillet dans le paysage sud-girondin depuis plus de trente ans. Se voulant accessible à tous, empli de bonne humeur et de convivialité, il a su attirer un vaste public autour des plus grands artistes de jazz et des musiques improvisées: Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater, et tant d’autres ! Qualité de programmation et tarifs raisonnés, une excellente recette pour venir partager une ambiance festive autour du jazz à Monségur, cette jolie petite bastide médiévale nichée au cœur de l’Entre-deux-mers girondin.

Le festival de tous les jazz pour tous les âges s’est fait une place au soleil de juillet dans le paysage sud-girondin depuis plus de trente ans. Se voulant accessible à tous, empli de bonne humeur et de convivialité, il a su attirer un vaste public autour des plus grands artistes de jazz et des musiques improvisées: Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater, et tant d’autres ! Qualité de programmation et tarifs raisonnés, une excellente recette pour venir partager une ambiance festive autour du jazz à Monségur, cette jolie petite bastide médiévale nichée au cœur de l’Entre-deux-mers girondin.

Le festival de tous les jazz pour tous les âges s’est fait une place au soleil de juillet dans le paysage sud-girondin depuis plus de trente ans. Se voulant accessible à tous, empli de bonne humeur et de convivialité, il a su attirer un vaste public autour des plus grands artistes de jazz et des musiques improvisées: Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater, et tant d’autres ! Qualité de programmation et tarifs raisonnés, une excellente recette pour venir partager une ambiance festive autour du jazz à Monségur, cette jolie petite bastide médiévale nichée au cœur de l’Entre-deux-mers girondin.

réservé

dernière mise à jour : 2021-06-05 par