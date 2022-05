Les 24H du Swing fêtent leur 32éme anniversaire!!, 8 juillet 2022, .

Les 24H du Swing fêtent leur 32éme anniversaire!!

2022-07-08 19:00:00 – 2022-07-10 00:00:00

35 EUR Le festival des 24 heures du swing fête son 32 ème anniversaire !

Toujours en phase avec sa volonté de réunir, l’équipe organisatrice a choisi de continuer à mélanger les styles.

Cette année donc on conjugue « les swings » : un programme imaginé autour de découvertes d’artistes en devenir et de pointures du jazz internationales, tous ambassadeurs d’un jazz en constante évolution!

Notre bastide révèlera son architecture médiévale avec des concerts sur les scènes, des balades slamées et des déambulations festives !

Cette édition marquera le retour de la musique dans les rues, sous les arcades, dans les jardins dans la pure tradition « conviviale » des « swings » de Monségur!!

Le festival des 24 heures du swing fête son 32 ème anniversaire !

Toujours en phase avec sa volonté de réunir, l’équipe organisatrice a choisi de continuer à mélanger les styles.

Cette année donc on conjugue « les swings » : un programme imaginé autour de découvertes d’artistes en devenir et de pointures du jazz internationales, tous ambassadeurs d’un jazz en constante évolution!

Notre bastide révèlera son architecture médiévale avec des concerts sur les scènes, des balades slamées et des déambulations festives !

Cette édition marquera le retour de la musique dans les rues, sous les arcades, dans les jardins dans la pure tradition « conviviale » des « swings » de Monségur!!

Le festival des 24 heures du swing fête son 32 ème anniversaire !

Toujours en phase avec sa volonté de réunir, l’équipe organisatrice a choisi de continuer à mélanger les styles.

Cette année donc on conjugue « les swings » : un programme imaginé autour de découvertes d’artistes en devenir et de pointures du jazz internationales, tous ambassadeurs d’un jazz en constante évolution!

Notre bastide révèlera son architecture médiévale avec des concerts sur les scènes, des balades slamées et des déambulations festives !

Cette édition marquera le retour de la musique dans les rues, sous les arcades, dans les jardins dans la pure tradition « conviviale » des « swings » de Monségur!!

omcl

dernière mise à jour : 2022-05-06 par