Les 24H du Swing -Dimanche 10 juillet- Kenny Barron Trio, 10 juillet 2022, .

Les 24H du Swing -Dimanche 10 juillet- Kenny Barron Trio

2022-07-10 14:00:00 – 2022-07-10 00:00:00

26 EUR Le festival des 24 heures du swing fête son 32 ème anniversaire !

L’occasion pour les amateurs de jazz de se retrouver autour de cette 3ème journée, où vous pourrez notamment apprécier la formule trio de Kenny Barron, l’un des derniers grands maîtres du piano jazz.

Kenny Barron, compagnon de Dizzy Gillespie, Ron Carter, Freddie Hubbard et tant d’autres (dernier partenaire de Stan Getz en duo !) est capable de jouer dans tous les styles (de Buddy Rich à un récent duo avec Dave Holland)et représente une grande tradition du piano swing moderne .

Kenny Barron est devenu l’une des meilleurs référence du piano jazz de la planète.

La capacité inégalée de Kenny Barron à hypnotiser son audience grâce à un jeu élégant et des mélodies sensibles, pousse le Los Angeles Times à le qualifier comme « l’un des plus grands pianistes de jazz du monde ».

