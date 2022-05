Les 24H du Swing – David Linx Monségur, 8 juillet 2022, Monségur.

Les 24H du Swing – David Linx Monségur

2022-07-08 19:00:00 – 2022-07-08 00:00:00

Monségur Gironde Monségur

EUR Le festival des 24 heures du swing fête son 32 ème anniversaire !

L’occasion pour les amateurs de jazz de se retrouver autour de cette 1 ère soirée, articulée autour de la formule de David Linx, l’un des plus grands chanteurs de Jazz de notre époque.

De sa manière de phraser et de se placer, d’articuler chaque note, d’utiliser la voix dans toute sa tessiture et de vivre l’improvisation comme un soliste, jusqu’à sa façon de conserver l’âme du gospel, le mouvement du swing, l’indépendance du rythme sur le tempo et l’esprit du blues, tout son art relève profondément du jazz.

Après plus d’une trentaine d’albums en leader ou en duo avec le pianiste Diederik Wissels, le

chanteur David Linx, pour ce nouvel opus de compositions originales chantées en anglais, a réuni une formation de leaders avec Gregory Privat au piano, Chris Jennings à la contrebasse, Arnaud Dolmen à la batterie.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers