Les 24h du sport Plouha Plouha Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Les 24h du sport Plouha, 1 juillet 2023, Plouha . Les 24h du sport Plouha Côtes-d’Armor

2023-07-01 09:00:00 – 2023-07-01 23:30:00 Plouha

Côtes-d’Armor L’an passé, nombreuses animations et démonstrations sportives vous ont été proposées : randonnée, longe-côté, zumba, kayak, paddle, VTT, handball, danse, sports de combat… Plage du Palus le matin : trail pour les enfants (trois catégories, sur inscription), découverte du kayak de mer, du paddle, démonstrations de VTT trial, pétanque et volley-ball. L’après-midi place Jean Zay (parking des écoles) : randonnées pédestres, cyclotouristes (19 km) avec le circuit des chapelles, balades en poney avec Univers Ponies, randonnées en vélos à assistance électrique avec la société Diduañ, tennis, tir à l’arc, handball, futsal, basket, tennis de table, badminton, sports de combat, arts du cirque et danse. Des tournois seront organisés. Tout l’après-midi, l’animation musicale… Cette journée revient en 2023. Programme à venir. mairie.accueil@plouha.fr +33 2 96 20 21 26 http://www.plouha.fr/ Plouha

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Plouha Côtes-d'Armor Ville Plouha lieuville Plouha Departement Côtes-d'Armor

Plouha Plouha Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Les 24h du sport Plouha 2023-07-01 was last modified: by Les 24h du sport Plouha Plouha 1 juillet 2023 Côtes-d’Armor Plouha Plouha, Côtes d'Armor

Plouha Côtes-d'Armor