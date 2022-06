Les 24h du sport, 4 juin 2022, .

Les 24h du sport

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04 23:30:00

Nombreuses animations et démonstrations sportives : randonnée, longe-côté, zumba, kayak, paddle, VTT, handball, danse, sports de combat… Plage du Palus le matin : trail pour les enfants (trois catégories, sur inscription), découverte du kayak de mer, du paddle, démonstrations de VTT trial, pétanque et volley-ball. L’après-midi place Jean Zay (parking des écoles) : randonnées pédestres, cyclotouristes (19 km) avec le circuit des chapelles, balades en poney avec Univers Ponies, randonnées en vélos à assistance électrique avec la société Diduañ, tennis, tir à l’arc, handball, futsal, basket, tennis de table, badminton, sports de combat, arts du cirque et danse. Des tournois seront organisés. Tout l’après-midi, l’animation musicale sera assurée grâce au sound système de Mickaël Leroux. Zumba party à 18 h, « Teen Party Mix » pour les moins de 18 ans avec DJ JO de 20h à 21h30, concert de folk américain à 20h15 avec So long trio, à 22 h spectacle pyrotechnique avec la Plouhatine Élise Goarin et 22h15 Breizh Lion DJ (mix reggae/techno/acid avec DJ Camus et DJ Ekko).

Petite restauration sur place et dans les restaurants du centre ville.

mairie.accueil@plouha.fr +33 2 96 20 21 26 http://www.plouha.fr/

