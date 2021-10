Les 24H du Mont Le Mont-Saint-Michel, 30 octobre 2021, Le Mont-Saint-Michel.

Les 30 et 31 octobre 2021, une première mondiale a lieu sur le site du Mont Saint Michel : LES 24H DU MONT.

Pierre Fischer et Jacques Querbes, deux copains à la retraite, se sont lancés le défi de réaliser le maximum de tours en 24h. Tous les deux, spécialistes du Trail et de la course en montagne, se sont jetés dans cette aventure avec pour objectif de soutenir l’Association Scott and Co qui aide les enfants malades et leurs familles au travers d’actions au sein des hôpitaux de France ainsi que des dons à la recherche. Nos deux sportifs au grand cœur reverseront à Scott and Co 1€ du tour réalisé. Afin de les encourager dans leur action et de soutenir les enfants malades, des cagnottes en ligne ont été mises en place.

Le départ aura lieu le samedi 30 octobre 2021 à 12h30 au pied du Mont Saint Michel et l’arrivée le dimanche 31 octobre 2021 à 12h30 au même endroit. Un membre de l’association Scott and Co sera présent pour répondre aux journalistes et sensibiliser les personnes présentes aux maladies pédiatriques et à la recherche médicale en lien avec les cancers de l’enfant.

Le projet initial devait se dérouler les 5 et 6 novembre 2020 mais les conditions sanitaires n’ont pas permis sa réalisation. L’objectif était alors de récolter des fonds pour financer du matériel médical de pointe pour le service d’hémato-oncologie de Caen.

Ce matériel, un laser d’une valeur de 15 000€, permet de soulager et soigner les enfants atteints de mucites, ulcérations très douloureuses et parfois mortelles des muqueuses buccales, induites par les traitements de chimiothérapies et/ou radiothérapie.

L’association Scott and Co n’a pas voulu attendre que la situation sanitaire s’améliore pour fournir ce matériel médical au CHU de Caen. Elle a trouvé un autre moyen de le financer et a également fait livrer avec le magasin de jouets “le bonhomme de bois” à Caen, de l’équipement pour la salle de jeux.

Les conditions sanitaires s’étant améliorées, Pierre et Jacques ont donc décidé de se lancer dans cette aventure qui nous aidera à lever des fonds qui seront reversés à la recherche sur les cancers pédiatriques. Venez nombreux encourager nos sportifs et rencontrer de l’équipe de l’association.

Pour tout renseignement :

– Pierre Fischer : 06.58.45.04.62.

– Virginie Berthelin, Présidente de l’Association Scott and Co : 06.86.68.01.83.

Les cagnottes :

– HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/scott-and-co/collectes/les-24h-du-mont.

– Paypal : https://www.paypal.com/pools/c/8tfjVC9irp.

– Facebook : https://www.facebook.com/donate/570381970944245.

