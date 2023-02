Les 24h du conte Briare OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX Briare Catégories d’Évènement: Briare

Loiret Briare Les 24 heures surprises de l’Escabeau sont dédiées au jeune public avec des spectacles et des lectures. De nombreuses animations gratuites sont également programmées.

Découvrez tout le programme détaillé sur www.theatre-escabeau.com

Une journée sous le signe du merveilleux. Merci de réserver au 02 38 37 01 15, contact@theatre-escabeau.com Ne manquez cette journée où le conte sera mis à l’honneur! Des spectacles pour tous, enfants bien sûr, mais adultes aussi! contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 http://www.theatre-escabeau.com/ pixabay

