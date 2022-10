Les 24h de pétanque Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistre

Plouescat

Les 24h de pétanque Plouescat, 11 novembre 2022, Plouescat. Les 24h de pétanque

Parc des sports Rue des sports Plouescat Finistre Rue des sports Parc des sports

2022-11-11 13:00:00 – 2022-11-12

Rue des sports Parc des sports

Plouescat

Finistre Compétition unique en France, 36 équipes de 6 à 8 personnes par équipe (3 féminines ou jeunes de moins de 18 ans au premier jour du concours). 20 parties à jouer en 24h. Départ du chronomètre le 11 novembre à 14h (rdv à la table des marques à 13h). Avec la participation de la championne de France de pétanque Daisy Frigara.

Entrée gratuite, bar et restauration (paiement CB sans contact sur place).

Inscriptions complètes à ce jour. Les 24 Heures de Pétanque – Plouescat (29) Finistère Rue des sports Parc des sports Plouescat

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouescat Autres Lieu Plouescat Adresse Plouescat Finistre Rue des sports Parc des sports Ville Plouescat lieuville Rue des sports Parc des sports Plouescat Departement Finistre

Plouescat Plouescat Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/

Les 24h de pétanque Plouescat 2022-11-11 was last modified: by Les 24h de pétanque Plouescat Plouescat 11 novembre 2022 Finistre Parc des sports Rue des sports Plouescat Finistre Plouescat

Plouescat Finistre