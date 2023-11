Les 24H de Libé Cité de la musique Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 09h00 à 05h00

.Tout public. payant

A partir de 10 euros

En 2023, Libération fête ses 50 ans. À cette occasion, la rédaction s’installe pendant 24 heures à la Philharmonie de Paris pour y élaborer le journal et rencontrer le public autour de master-classes, de débats, de spectacles vivants, de concerts…

Rencontres et Débats : une journée pour dialoguer

Débats, enregistrements en direct, rencontres avec la rédaction de Libération et avec ses invité.es. Réfléchissons ensemble aux grands combats et aux libérations de demain.

En continu de 9 h à 19 h

Dessins de presse à croquer

Rencontre avec les Coco, Willem et Terreur Graphique, dessinateur.ices de Libé.

De 11 h 30 à 12 h 30

Titrer à la Libé : la face cachée de la une

Rencontre avec les services « Edition », « Maquette » et « Photo ».

De 14 h 30 à 15 h 30

Portraits de der : les secrets d’une page culte

Le service « Portrait» vous expliquera comment s’organise l’indispensable rencontre en tête à tête, quelles sont les questions obligées (papa-maman, et vous votez pour qui ?, Eros et Thanatos, vous gagnez combien par mois ? et Dieu dans tout ça ? goûts et couleurs, etc) et comment la célèbre «Der» est un espace où peut se déployer créativité et subjectivité.

De 14 h 30 à 15 h 30

Spectacle : Libé s’la raconte

Derrière des articles, des visages. Le temps d’un spectacle, de la une jusqu’au portrait, douze narrateurs et narratrices, d’hier et d’aujourd’hui, racontent chacun et chacune leur petite histoire qui a changé la grande.

De 20 h à 22 h 15

Concerts et DJ sets : La Nuit Libé

Libération se passionne pour la musique. Comme une évidence, place aux collectifs de la nuit qui sont à l’avant-garde esthétique et politique de la fête : bruyante, chaotique, inclusive, spectaculaire, mélangée.

A partir de 23 h

Cité de la musique 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

