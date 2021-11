Mens Studio de Radio Dragon Isère, MENS Les 24h de la lecture de Radio Dragon Studio de Radio Dragon Mens Catégories d’évènement: Isère

MENS

Les 24h de la lecture de Radio Dragon Studio de Radio Dragon, 21 janvier 2022, Mens. Les 24h de la lecture de Radio Dragon

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Studio de Radio Dragon Venez avec tout ce que vous voulez lire, et des choses à grignoter et siroter… Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour lire par téléphone.

24h de direct ouverts à tout·e·s pour lire ce qu’on veut ! Studio de Radio Dragon Place de la Halle 38710 Mens Mens Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T23:59:00;2022-01-22T00:00:00 2022-01-22T14:00:00

