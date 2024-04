Les 24H de Beaune Rue Jean des Vignes Rouges Beaune, samedi 1 juin 2024.

Les 24H de Beaune Rue Jean des Vignes Rouges Beaune Côte-d’Or

Concept unique en France, les 24 Heures de Beaune sont au vélo ce que sont les 24 Heures du Mans à l’auto !

Les 24 heures de Beaune c’est avant tout un grand moment de bonne humeur pour les équipages et les visiteurs, mais c’est aussi une course de vélo avec ses essais chronométrés, sa course, ses podiums, ses spectateurs, ses règles…

Cette manifestation est une course par équipe de 8 coureurs sur des vélos qui doivent avoir au moins 3 roues et deux pédaleurs… Cette course débute le vendredi soir pour se terminer le samedi soir, les vélos doivent tourner toute la durée de la course.

Thème 2024 Les années pub ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 01:00:00

fin : 2024-06-01 19:00:00

Rue Jean des Vignes Rouges Quartier St Jacques

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 24hbeaune@mairie-beaune.fr

