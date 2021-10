Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Les 24 Heures du Mur Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Les 24 Heures du Mur Oloron-Sainte-Marie, 30 octobre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Les 24 Heures du Mur Place Georges Clemenceau Le Mur Oloron-Sainte-Marie

2021-10-30 09:00:00 – 2021-10-30 18:00:00 Place Georges Clemenceau Le Mur

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Les 24 Heures du Mur font leur grand retour pour la 15e édition de ce grand moment de sport qui prend place à Oloron.

La compétition prévoit pas moins de 24 heures d’escalade, avec 80 voies allant des difficultés 5C à 8C, et des finales

experts et amateurs. Le week-end se construira autour du thème de la jungle.

10h qualifications

14h-17h challenge hamster sur pan gullich.

17h challenge de blocs

19h La Fanfare de l’Ours, puis, repas autour de quatre foods-trucks.

21h concerts « Les P’tits Fils de Jeanine » DJ Set Team Plots.

Place Georges Clemenceau Le Mur Oloron-Sainte-Marie

