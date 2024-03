Les 24 heures des 40 – Édition 2024 Stade Jesse Owens Dammartin-en-Goële, samedi 29 juin 2024.

Les 24 heures des 40 – Édition 2024 29 et 30 juin 2024 : Course en relais et en équipes sur 24h en faveur des enfants malades et handicapés. 29 et 30 juin Stade Jesse Owens Sur inscription – 5€/coureur

COURSE SOLIDAIRE LES 24 HEURES DES 40 : LE RETOUR ! ‍♂️ ‍♀️

Nous sommes heureux de vous annoncer la date de la 2ème Édition des 24 heures des 40 : les 29 et 30 juin prochains !

Cette année nous courrons pour l’association Dammartinoise Les Rêves de Célestin, qui œuvre pour réaliser les souhaits et les rêves des enfants malades et/ou handicapés, âgés de 0 à 18 ans, partout en France.

L’événement est porté par l’association de gendarmes de Dammartin-en-Goële, Les 40 Rugissants, soutenu par des partenaires et bénévoles locaux.

Le principe : course en relais où chaque équipe doit toujours avoir un coureur sur la piste pendant 24 heures ! Le nombre de coureurs par équipe est libre.

Le tout agrémenté de stands associatifs, de loisirs et d’informations.

Le lieu : stade Jesse Owens, avenue de l’Europe à Dammartin-en-Goële (77230).

Stade Jesse Owens Avenue de l'Europe, Dammartin-en-Goële Dammartin-en-Goële 77230 Seine-et-Marne Île-de-France

