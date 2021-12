Villeurbanne Campus de la Doua Métropole de Lyon, Villeurbanne Les 24 heures de l’INSA 2022 – 47e édition Campus de la Doua Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

La 47e édition des 24 heures de l’INSA se déroulera les 20, 21 et 22 mai 2022 sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Il sera composé de deux soirées de concerts, plus de 70 animations gratuites ainsi que 24 heures de courses à pied ou à vélo. La programmation artistique sera dévoilée début 2022. Retrouvez toutes les informations sur [notre site internet](https://www.24heures.org/). Nos réseaux sociaux : [Facebook](https://www.facebook.com/24heuresinsa), [Instagram](https://www.instagram.com/24heuresinsa/), [YouTube](https://www.youtube.com/user/24HeuresINSA). Les 24 heures de l’INSA est un festival qui se déroule tous les ans au mois de mai, sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Il s’articule autour de 3 pôles : courses, animations gratuites et concerts Campus de la Doua 20 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T00:00:00 2022-05-21T04:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T23:59:00;2022-05-22T00:00:00 2022-05-22T04:00:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T18:00:00

