LES 24 HEURES DE L’ACCORDÉON # 5

2022-10-29 – 2022-10-30 Cette année, la fameuse course passera notamment du côté du Brésil pour un peu de Forró, en Europe elle fera le tour de la péninsule italienne pour de la Tarentelle avec les arbres sonores d’Alberi Sonori, ira du côté des Balkans avec François Castiello de Bratsch, avant de passer par Uzeste avec la venue de Bernard Lubat en juge de paix. Concert marathon.

Ça y est, ielles reprennent les instruments, renfilent les bretelles ; prêt·es à mouiller leurs maillots, les plus grand·es marathonien·nes du soufflet à bretelles sont sur la ligne de départ !

Salles : Foyer, Cave & Cour

