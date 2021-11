Mens Studio de Radio Dragon Isère, MENS Les 24 heures de la lecture Studio de Radio Dragon Mens Catégories d’évènement: Isère

**Lisez des extraits de vos ouvrages préférés en direct à la radio !** Du vendredi 21 janvier 14h au samedi 22 janvier 14h, Radio Dragon vous invite à lire en direct au studio ou par téléphone, des extraits de vos ouvrages préférés. Romans, nouvelles, essais, recettes de cuisine, poèmes, écrits personnels, lettres, notice d’aspirateur, nos micros seront ouverts pendant 24 heures ! Lisez des extraits de vos ouvrages préférés en direct à la radio ! Studio de Radio Dragon Place de la Halle 38710 Mens Mens Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, MENS Autres Lieu Studio de Radio Dragon Adresse Place de la Halle 38710 Mens Ville Mens lieuville Studio de Radio Dragon Mens