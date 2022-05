Les 24 heures de la biodiversité Domaine d’Abbadia / Corniche basque

Les 24 heures de la biodiversité Domaine d’Abbadia / Corniche basque, 2 juillet 2022, . Les 24 heures de la biodiversité Domaine d’Abbadia / Corniche basque

2022-07-02 – 2022-07-02 Fort d’une géographie exceptionnelle généreuse qui a façonné des paysages variés, le littoral basque offre toute une palette de sites naturels divers, tant par leur taille, leurs caractéristiques que par la richesse des habitats qu’ils abritent. L’événement 24h de la biodiversité propose aux citoyens et naturalistes bénévoles de réaliser des inventaires durant 24h, afin de collecter des données et de partager un moment convivial. Les guides naturalistes et les gardes du littoral vous présenteront les protocoles de sciences participatives qu’ils développent tout au long de l’année pour mieux connaître les enjeux de conservation de la biodiversité du territoire. Tous au long des 24h, les balades naturalistes guidées se dérouleront en différents points du territoire et les lieux de RDV donnés à l’inscription uniquement. Tout public.

Les balades gratuites mais sur inscriptions préalables Fort d’une géographie exceptionnelle généreuse qui a façonné des paysages variés, le littoral basque offre toute une palette de sites naturels divers, tant par leur taille, leurs caractéristiques que par la richesse des habitats qu’ils abritent. L’événement 24h de la biodiversité propose aux citoyens et naturalistes bénévoles de réaliser des inventaires durant 24h, afin de collecter des données et de partager un moment convivial. Les guides naturalistes et les gardes du littoral vous présenteront les protocoles de sciences participatives qu’ils développent tout au long de l’année pour mieux connaître les enjeux de conservation de la biodiversité du territoire. Tous au long des 24h, les balades naturalistes guidées se dérouleront en différents points du territoire et les lieux de RDV donnés à l’inscription uniquement. Tout public.

Les balades gratuites mais sur inscriptions préalables Fort d’une géographie exceptionnelle généreuse qui a façonné des paysages variés, le littoral basque offre toute une palette de sites naturels divers, tant par leur taille, leurs caractéristiques que par la richesse des habitats qu’ils abritent. L’événement 24h de la biodiversité propose aux citoyens et naturalistes bénévoles de réaliser des inventaires durant 24h, afin de collecter des données et de partager un moment convivial. Les guides naturalistes et les gardes du littoral vous présenteront les protocoles de sciences participatives qu’ils développent tout au long de l’année pour mieux connaître les enjeux de conservation de la biodiversité du territoire. Tous au long des 24h, les balades naturalistes guidées se dérouleront en différents points du territoire et les lieux de RDV donnés à l’inscription uniquement. Tout public.

Les balades gratuites mais sur inscriptions préalables dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville