2023-02-08 10:00:00 – 2023-02-08 19:30:00

Sarthe La radio Sweet FM, l’association Cénomane, l’Établissement Français du Sang Centre-Pays-de-la-Loire et le MMArena organisent ensemble la sixième édition des 24 Heures du don de sang. Un événement unique en France avec pour décor le stade du Mans, un cadre exceptionnel pour accueillir tous les donneurs. Les équipes et les bénévoles mettent tout en oeuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions : collation spéciale et gratuite, tours de magie, borne photo, présence d’une partie de l’équipe de la radio Sweet FM et plein d’autres surprises. Cette année encore, afin de limiter l’attente et pour permettre de vous accueillir dans le respect des gestes barrières, nous vous recommandons fortement de prendre rendez-vous. Avant de vous inscrire, nous vous invitons à tester votre aptitude au don en remplissant le questionnaire réalisé par l’EFS

C’est bon ? Vous êtes éligible au don de sang ? Attention, les accompagnateurs ne sont pas autorisés dans l’enceinte du Stade Marie-Marvingt ce jour-là et le nombre de donneurs est limité.



Les 24 Heures du don de sang

Mercredi 08 février 2023 de 10h à 19h30 au Stade Marie-Marvingt

Chemin aux Boeufs, 72100 Le Mans Comment s’y rendre ?

Accès : voiture, grand parking donneurs

Transports en commun : tram 1 arrêt Antarès-Stade Marie-Marvingt (face au stade) En 1 heure, sauvez 3 vies !

ON COMPTE SUR VOUS ! 7ème édition des 24 heures de don de sang dondusangcenomane@hotmail.fr https://www.stademariemarvingt.com/programmation/248/24-heures-du-don-de-sang-7e-edition Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans

